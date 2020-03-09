فرنسا تحظر أي تجمع يضم أكثر من ألف شخص لمنع تفشي كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أمس الأحد، إن بلاده ستحظر بشكل قاطع الفعاليات التي يتجمع فيها أكثر من ألف شخص، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال فيران إن هناك استثناءات لهذا الإجراء، مشيرًا إلى أن السلطات تقوم بتجميع قائمة بالأحداث "المفيدة لحياة الأمة".

وكانت فرنسا قد حظرت في وقت سابق الفعاليات التي يحضرها أكثر من خمسة آلاف شخص، وخاصة في الأماكن المغلقة.

وأصيب أكثر من 1100 شخص في فرنسا بالفيروس، وتوفي 19 شخصا، حسب وسائل إعلام فرنسية.