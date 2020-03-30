«الصحة» الكويتية: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 65 حالة

سجلت وزارة الصحة الكويتية -اليوم الاثنين- حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 65 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله المسند - في المؤتمر الصحفي الحادي عشر، والذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية – إنه بالنسبة للحالة العامة للمصابين، فقد تم دخول ثلاث حالات إلى العناية المركزة الأسبوع الماضي، اثنتان منهم حالتهما مستقرة، في حين أن الحالة الثالثة حالتها ما زالت خطرة لسيدة في العقد السابع من العمر.

وأكد السند أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات، لافتا إلى خروج 10 حالات من الحجر الصحي بعد الإجراءات الطبية اللازمة.

وأضاف السند أن الفيروس يتطلب تضافر وتنسيق جميع الجهود والطاقات؛ للحد من انتشاره، متابعا أن الكويت تنتمي إلى منطقة شرق المتوسط، والتي تضم 22 دولة، من بينها 16 دولة أعلنت تسجيل إصابة بالفيروس، وهو ما يؤكد أن الجميع أمام حدث عارض يجتاح معظم دول العالم.

ولفت إلى أن وفدا من منظمة الصحة العالمية زار الكويت أمس الأحد؛ للاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها الكويت منذ اليوم الأول لظهور الفيروس، وذلك عبر جولات ميدانية، مهيبا بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية كل من طبق عليه الحجر المنزلي، للتعاون مع الفريق الطبي، حفاظا على سلامة المجتمع الكويتي، وتجنبا للمساءلة القانونية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس ارتفاع مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 64 حالة، بعد تسجيل حالة كانت في الحجر الصحي الالزامي، ومرتبطة بالسفر إلى إيران، وأخرى لمواطنة كويتية كانت قادمة أيضا من إيران، بينما الحالة الثالثة لوافد مصري قادم من أذربيجان عبر الإمارات، مؤكدة أنه لم يثبت سفره إلى مصر خلال الستة أشهر الماضية.