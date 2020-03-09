مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر تعزيز تأمين قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التأمين، ووضع الخطط الكفيلة، بضمان أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية.

وعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، على خلفية المحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، في الخرطوم.

وأكد المجلس على اصطفاف كافة مؤسسات الدولة في مواجهة مثل هذه العمليات والمخططات التي تستهدف في المقام الأول استقرار السودان وسلامته وتسعى لإجهاض إرادة الشعب السوداني، ممثلة في قيادات الفترة الانتقالية المناط بها تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وتهيئة البلاد إلى الانتقال لآفاق الممارسة الديمقراطية.

وأكد المجلس، في بيان تلاه وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي أديس، إدانة واستنكار هذه المحاولة الإجرامية لما تمثله من مخاطر على أوضاع السودان داخلية واقليميا وعالميا.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تحديد المسئوليات الأمنية في الحادثة، والتحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة، والمراجعة العاجلة من الجهات المختصة لكافة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بجرائم الإرهاب في مدة أقصاها اسبوعين.