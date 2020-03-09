وزير الإسكان: تراخيص المنشآت الصناعية ستعود إلى ولاية «المجتمعات العمرانية»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن إصدار تراخيص المنشآت الصناعية في الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "سيعود للهيئة وفقا لقانون البناء، وما سيتم تعديله في القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية".

وأضاف في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة فرج عامر: تم التواصل في هذا الشأن مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومجدي غازي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإصدار تراخيص المنشآت الصناعية في الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الجزار أن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية "ينص على أن الهيئة هي وحدها المُختصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية أيا كانت الجهة التي تقع قطعة الأرض تحت ولايتها".

وتابع وزير الإسكان قائلا: هناك تداخل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلاقتها مع هيئة التنمية الصناعية.

وأشار الجزار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وجه بحل تلك الإشكالية، وتم عقد اجتماع منذ أسبوعين مع الدكتورة نيفين جامع والمهندس مجدي غازي، والوزيرة تفهمت تماما الوضع، على حد تعبيره.