 بالصور.. محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء السوداني في الخرطوم - بوابة الشروق
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بالصور.. محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء السوداني في الخرطوم


نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 10:37 ص

أفاد موقع أخبار السودان نقلا عن مصادر متطابقة في الخرطوم قبل قليل عن انفجار سيارة مفخخة أسفل كوبري كوبر، أثناء مرور موكب رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك، في محاولة اغتيال فاشلة.

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