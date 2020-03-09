أفاد موقع أخبار السودان نقلا عن مصادر متطابقة في الخرطوم قبل قليل عن انفجار سيارة مفخخة أسفل كوبري كوبر، أثناء مرور موكب رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك، في محاولة اغتيال فاشلة.