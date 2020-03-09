السويد : 248 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة الصحة العامة السويدية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد بلغت 248 حالة مؤكدة على مستوى البلاد.

وذكر البيان، الذي أوردته الوكالة على موقعها الإلكتروني الرسمي، "لقد تلقينا تقارير بشأن إصابة 248 حالة في جميع أنحاء السويد، كما وُجد أن أغلبية المصابين قد نُقلت إليهم العدوي خلال تواجدهم خارج البلاد، وخاصة في شمال إيطاليا".

يُشار إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين ثُبتت إصابتهم بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز الـ110 ألفًا، كما تجاوز عدد الضحايا 3 آلاف و800 شخصًا.. وقد انتشر الفيروس في أكثر من 100 دولة منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي.. حسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكينز البحثية الأمريكية.