خامنئي يلغي خطابه بمناسبة بدء السنة الإيرانية الجديدة بسبب كورونا

أعلن مكتب قائد الثورة الاسلامية على خامنئي اليوم الاثنين، أن خامنئي لن يلقي خطابه السنوي المعهود في كل عام بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة، وذلك بسبب التوصيات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كوروناالمستجد(كوفيد-19).

وفي بيان صادر عن المكتب ، تم التأكيد أن خامنئي لن يلقي خطابه السنوي في مرقد الامام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد، وذلك بسبب التوصيات الصحية للوقاية من انتشار فايروس كورونا، كما أن خامنئي لن يسافر الى مشهد المقدسة،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وتبدأ السنة الإيرانية الجديدة في 20آذار/مارس من كل عام.

كانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 237 حالة، بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 7161 بعد تسجيل 595 إصابة جديدة.

كما أعلن أن 2391 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية عنه.

من جانبه، أعلن رئيس منظمة السجون التابعة للسلطة القضائية في إيران "أصغر جهانجير" منح إجازات لـ 70 ألف سجين على صعيد البلاد وذلك بناء على قرارات جهاز القضاء في سياق مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره وضمان سلامة نزلاء السجون.