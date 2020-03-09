دويتشه فيله: سرقة «غريبة من نوعها» داخل محل تجاري بألمانيا

غالباً ما يسرق اللصوص عدة أشياء ثمينة تُقدر قيمتها المالية بالملايين، إذ يضع اللصوص خطة مُحكمة من أجل تحقيق هدفهم، والذي يُراعي عدة عناصر من بينها: الزمان والمكان وطبيعة البضاعة المسروقة والأهم من كل ذلك قيمتها.

بيد أن سيدة ألمانية ضربت كل هذه الأشياء بعرض الحائط، وقررت القيام بسرقة وصفتها بعض الصحف الألمانية بأنها "غريبة من نوعها"، ففي مدينة هامبورج سرقت امرأة ألمانية (41 عاما) حوالي 140 من ألواح الشكولاتة دفعة واحدة، في واحد من المحلات التجارية الكبيرة في البلاد.

وأشارت صحيفة "شتوتغارته تسايتونغ" أن السارقة، استعانت بعربة التسوق بهدف تسهيل مهمتها في سرقة ألواح الشكولاتة، حيث أخذت في وضعها داخل العربة الواحدة تلو الأخرى، واتجهت بعد ذلك خارج المحل وكأنها لم تفعل أي شيء.

وتابع نفس المصدر أنه تم اكتشاف أمر اللصة بعد خروجها من المحل بعد وقت قصير للغاية. وأضاف أنه تم توقيف المرأة واستدعاء الشرطة إلى عين المكان.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن قيمة ألواح الشوكلاته المسروقة تُقدر بحوالي 200 يورو. وأردف نقلاً عن متحدث باسم شرطة مدينة هامبورغ، إنه لا يعرف سبب سرقة المرأة لهذه الكمية الكبيرة من ألواح الشكولاتة. وتوجد المرأة الآن رهن الاعتقال الاحتياطي، حسب ما أورد نفس المصدر الألماني.