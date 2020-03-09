كندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كندا اليوم الاثنين وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة بمقاطعة بريتش كولومبيا الكندية أدريان ديكس، ومسؤول الصحة الإقليمي الدكتور بوني هنري في مؤتمر صحفي، إن الضحية كان يقيم في دار رعاية للمسنين في مدينة فانكوفر الشمالية.

وقد حددت سلطات مقاطعة بريتش كولومبيا هذا الدار كبؤرة لانتشار الفيروس منذ ثلاثة أيام ماضية.

وأضاف هنري أنه ثبت إصابة اثنين من المقيمين في دار الرعاية بفيروس كورونا.

كانت كندا اكدت إصابة 32 من رعاياها على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في اليابان، بفيروس كورونا الشهر الماضي.