عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد اتجاه سفينة أمريكية موبوءة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» إلى الساحل.

وتقترب سفينة Grand Princess السياحية الأمريكية، التي تحمل على متنها 21 شخصا مصابًا بفيروس «كورونا»، من ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة.

وأعدت السلطات الفدرالية الأمريكية وسلطات كاليفورنيا الرحلات والحافلات؛ لنقل أكثر من 2000 راكب يتواجدون على متن السفينة إلى القواعد العسكرية أو بلدانهم الأصلية؛ من أجل وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يومًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 3119 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 110 ألف إصابة.

https://youtu.be/c3J6b58FQ8Q