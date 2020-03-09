 بسبب كورونا.. بنجلاديش تؤجل تجمعا حاشدا للاحتفال بمئوية مؤسس البلاد - بوابة الشروق
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بسبب كورونا.. بنجلاديش تؤجل تجمعا حاشدا للاحتفال بمئوية مؤسس البلاد

علم بنجلاديش
علم بنجلاديش
دكا - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 1:53 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 1:53 ص

أعلن مسؤول في بنجلاديش، اليوم الاثنين، أن البلاد قررت تأجيل الاحتفال بعيد الميلاد المئوي لمؤسس ومهندس استقلال البلاد شيخ مجيب الرحمن، بعد أن اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتأجل الاحتفال الذي كان من المقرر أن ينطلق في " ناشونال برادا جراوند" في دكا يوم 17 مارس، عيد ميلاد مجيب، بحضور قادة عدة دول من بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال كمال عبد الناصر تشودهاري رئيس لجنة الاحتفال في تصريح للصحفيين بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة يوم الأحد "سيتم تجنب جميع التجمعات العامة الكبيرة خلال الاحتفال لاعتبارات الصحة العامة"، مضيفا إنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للاحتفال في وقت لاحق.

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