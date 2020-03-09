وزير الاقتصاد الألماني: ألمانيا تتضامن مع أثينا في أزمة اللاجئين

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تعهد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لليونان بالدعم في ظل تدفق المهاجرين على الحدود اليونانية-التركية.

وقال ألتماير اليوم الاثنين خلال منتدى اقتصادي ألماني-يوناني في برلين إنه يريد الإعراب عن تضامن الحكومة الألمانية مع الحكومة اليونانية.

وتحدث ألتماير عن وضع صعب للغاية على الحدود يتسم "بضغط هجرة مرتفع"، مضيفا أن السلطات اليونانية تؤمن بنجاح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تلقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خطابين خلال المنتدى، الذي يهدف إلى تسهيل المزيد من الاستثمارات الألمانية في اليونان.

ومن المنتظر أن تتطرق ميركل وميتسوتاكيس أيضا للوضع المتوتر على الحدود التركية-اليونانية بسبب تدفق المهاجرين.

وتشهد الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تدفقا للمهاجرين واللاجئين بعدما فتحت تركيا الباب على مصراعيه أمام المهاجرين للوصول إلى أوروبا، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وبروكسل في عام 2016.

وتبقي اليونان حدودها مغلقة أمام المهاجرين وتتصدى بشدة للمتسللين، ما أثار انتقادات نشطاء حقوق الإنسان. وتكتظ مخيمات اللجوء في اليونان باللاجئين.