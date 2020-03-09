 الحكومة الألمانية تدعم دور العرض السينمائي بـ17 مليون يورو - بوابة الشروق
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الحكومة الألمانية تدعم دور العرض السينمائي بـ17 مليون يورو

د ب أ
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 3:45 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 3:45 م

تعتزم وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية، مونيكا جروترز، دعم دور العرض السينمائي في ألمانيا بنحو 17 مليون يورو.

وأعلنت جروترز اليوم الاثنين في برلين أنه سيكون بإمكان دور العرض السينمائي طلب أموال مساعدات على الفور لتحديث تقنياتها على سبيل المثال أو جعل مبانيها صديقة للبيئة على نحو أكبر.

وذكرت جروترزأيضا أن المناطق الريفية بحاجة إلى أماكن للتلاقي والتبادل الثقافي.

ويستهدف "برنامج المستقبل لدور العرض السينمائي" دور العرض في المناطق الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة. كما سيُجرى دعم دور العرض في المدن الكبيرة إذا كانت تستوفي معايير ثقافية محددة، مثل فوزها بجائزة ثقافية.

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