ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إسبانيا إلى 999 حالة

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 999 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الوزارة القول أن الاصابات تركزت في العاصمة مدريد .

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المصابة سجل ارتفاعا كبيرا حيث أن عدد الحالات حتى أمس الأحد كان يبلغ 589 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفيات بالفيروس 26 حالة.

وأصدرت مدينة فيتوريا بشمال إسبانيا اليوم قرارا بإغلاق المدارس لمدة 15 يوما في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

من المقرر أن تعقد وزارة الصحة الإسبانية اجتماعا طارئا مع الحكومة الإقليمية لمدريد لمناقشة أسباب ارتفاع عدد حالات الإصابة داخل العاصمة وحولها.