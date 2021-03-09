أفاد موقع "دوفار" الإخباري، بأن عضو البرلمان التركي السابق عن حزب السعادة الإسلامي المعارض جيهانجير إسلام، انضم اليوم الثلاثاء، إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد.



وأدى إسلام، اليمين خلال اجتماع حزب الشعب الجمهوري خلال البرلماني ، مما رفع مقاعد حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان إلى 136 نائب.



واستقال إسلام البالغ من العمر 62 عامًا من حزب السعادة في مارس الماضي، مرجعا سبب الاستقالة إلى رفض البرلمان التركي الكشف للجمهور عن محضر اجتماع مغلق بشأن عملية عسكرية في مدينة إدلب السورية ، حيث قُتل 36 جنديًا.



وينضم إسلام إلى حزب الشعب الجمهوري بعد سلسلة من الاستقالات خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويأتي ذلك عقب تقارير تفيد بوجود خطط للمرشح الرئاسي التركي السابق محرم إينجه لتشكيل حزبا سياسيا جديدا وانفصاله عن الحزب الجمهوري.