سيدة المعادي عن المطالبة بعدم فضح المتحرش: مقتنعة إن ربنا ستره أكثر من مرة

علقت أوجيني أسامة، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة المعادي»، على ما يقوله البعض بشأن عدم فضح المتهم بواقعة التحرش بطفلة بمدخل عقار في حي المعادي، لأن لديه أبناء، قائلة: «أنا مقتنعة إن ربنا ستره مرة واتنين وتلاتة بس هو شايف أنه مش هيقف غير بالطريقة دي».



ونفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، انتقاد صاحب معمل التحاليل لها بعد نشرها الفيديو، متابعة: «أول واحد قالي اعملي اللي أنتِ عوزاه وأنا بشير الفيديو، مقاليش حاجة قالي اللي أنتِ شيفاه مناسب اعمليه وضميرك هيستريح لو عملتيه وربنا كتبله أنه يتشاف كدا ويتفضح كدا وملكيش دعوة بأي كلام يتقلك بعد كدا».



وأكدت دعم أسرتها والمحيطين لها وفخرهم بما فعلته، على الرغم من قلقهم عليها، معقبة: «كلهم خايفين عليا بس قالولي برافو عليكي إحنا مبسوطين بيكي، نجدتي البنت، وأنا عملت الصح فمش خايفة».



وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.

معلقة على ما يقوله البعض حول عدم فضح الرجل خاصة لأن لديه أبناء أن «أنا مقتنعة إن ربنا ستره مرة واتنين وتلاتة بس هو شايف أنه مش هيقف غير بالطريقة دي».



ونفت انتقاد صاحب معمل التحاليل لها بعد نشرها الفيديو، متابعة: «أول واحد قالي اعملي اللي أنتِ عوزاه وأنا بشير الفيديو، مقاليش حاجة قالي اللي أنتِ شيفاه مناسب اعمليه وضميرك هيستريح لو عملتيه وربنا كتبله أنه يتشاف كدا ويتفضح كدا وملكيش دعوة بأي كلام يتقلك بعد كدا».



وأكدت دعم أسرتها والمحيطين لها وفخرهم بما فعلته، على الرغم من قلقهم عليها، معقبة: «كلهم خايفين عليا بس قالولي برافوا عليكي إحنا مبسوطين بيكي، نجدتي البنت، وأنا عملت الصح فمش خايفة».



وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.