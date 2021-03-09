رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة: إقامة بطولة للرجال والسيدات في مايو المقبل بالهند

أكد أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة أنه أجرى تصويتا إلكترونيا مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بشأن تنظيم بطولة آسيوية للرجال والسيدات في شهر مايو المقبل بمدينة نيودلهي، وذلك بعد الحصول على موافقة الاتحاد الهندي لاستضافة هذا الحدث مع توفير كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكول الطبي المعتمد من الاتحاد الآسيوي حفاظا على اللاعبين.

وقال العتيبة في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء :"بعد إلغاء جولة باريس التأهيلية لأولمبياد طوكيو، والاعتماد على التصنيف الدولي في اختيار المتأهلين في آسيا، كان من الضروري أن نوفر أفضل برامج إعداد للاعبي آسيا الذين سيمثلون القارة في أولمبياد طوكيو، بهدف رفع مستوى أدائهم للحفاظ على صدارة العالم التي كانوا قد أحرزوها في الدورة الأولمبية الأخيرة بريو دي جانيرو عام 2016".

وأضاف :"أجرينا التصويت في المكتب التنفيذي، أمس الاثنين، على إقامة تلك البطولة القارية، وتمت الموافقة والترحيب بها في نهاية مايو وبداية يونيو المقبلين، وننتظر فقط الرد النهائي من الاتحاد الهندي الذي يحصل على الموافقات الحكومية حاليا لإقامة البطولة وتوفير كل الدعم لها بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة هناك".

وعن أجندة البطولات القارية في آسيا قال العتيبة :" مصممون على تجاوز تأثيرات جائحة كورونا، خصوصا أن الإمارات نجحت في تحويل هذا التحدي إلى قصة نجاح في آليات التعامل مع هذه الأوضاع الاستثنائية والتقليل من آثارها".

وأضاف : "بناء على الإجراءات الاحترازية اعتمدنا في الاتحاد الآسيوي عودة أجندة البطولات القارية لطبيعتها، وسيتم تنظيم بطولة آسيا للواعدين في سبتمبر المقبل، وهي النسخة الثانية من البطولة التي استحدثناها العام قبل الماضي وأقيمت النسخة الأولى منها في الكويت، وحققت أهدافها في الكشف عن المواهب الجديدة، وتوفير فرص الاحتكاك القوي لهم لاكتساب الخبرات الدولية".

وأكد :"بعد بطولة الواعدين سوف نقيم بطولة الشباب تحت 22 عاما للمرة الأولى في أوزبكستان لتكتمل عودة النشاط بالنسبة لكل المراحل السنية ".