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مفوضية الانتخابات العراقية: إجراء الاقتراع العام بأجهزة تسريع النتائج

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 6:46 م

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، المصادقة على إجراء الاقتراع العام والعد والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج.

وأوضحت المفوضية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه "مع تزايد وتيرة عمل مفوضية الانتخابات صدق مجلس المفوضين على إجراءات الاقتراع العام والعد والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج آخذين بنظر الاعتبار توصيات مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، مستندين في ذلك إلى الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة والترشيح الفردي بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الذي أصبح العراق بموجبه (83) دائرة انتخابية".

وأضافت أن مجلس المفوضين وافق على الآلية التي اقترحتها دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية، وهي الدائرة المسؤولة فنيا عن إدخال بيانات نتائج الاقتراع، لاختيار مدخلي بيانات استمارات النتائج والتسوية والمطابقة الخاصّة بمحطات الاقتراع البالغ عددها أكثر (58000) محطّة".

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