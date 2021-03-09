بلغ عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان (مسقط الدولي وصلالة وصحار والدقم) حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، نحو 4 ملايين و565 ألفا و676 مسافرا مقارنة بـ17 مليونًا و750 ألفا و697 مسافرًا خلال الفترة نفسها من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 74.3% وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن عدد الرحلات بنهاية شهر ديسمبر 2020 بلغت 39 ألفا و353 رحلة مقارنة بـ132 ألفا و719 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2019، وسجلت جنسيات الهند وبنجلاديش وباكستان الأكثر تحركا في مطار مسقط الدولي خلال شهر ديسمبر 2020.

وأشارت إلى انخفاض عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بما فيهم القادمون والمغادرون والمحولون حتى نهاية ديسمبر 2020 ليبلغ 4 ملايين و85 ألفا و499 مسافرا، فيما بلغ عدد الرحلات 35 ألفا و93 رحلة، حيث بلغ عدد الرحلات الدولية عبر المطار 31 ألفا و102 رحلة، سافر على متنها 3 ملايين و695 ألفا و103 مسافرين بانخفاض نسبته 75.2%، فيما بلغ عدد القادمين عبر الرحلات الدولية مليونا و751 ألفا و197 مسافرا، وبلغ عدد المغادرين مليونا و935 ألفا و888 مسافرا، في حين بلغ عدد ركاب تحويل الرحلات (الترانزيت) 8 آلاف و18 مسافرا.

وأوضحت أن الرحلات الداخلية سجلت عبر المطار انخفاضا نسبته 61.6% ليبلغ عددها 3 آلاف و991 رحلة سافرعلى متنها 390 ألفا و396 مسافرا بانخفاض نسبته 65.1%، فقد بلغ عدد القادمين بالرحلات الداخلية 197 ألفا و604 مسافرين بانخفاض نسبته 64.4%، فيما بلغ عدد المغادرين 192 ألفا و792 مسافرا بانخفاض نسبته 65.7% مقارنة بنهاية ديسمبر 2019.

أما عبر مطار صلالة حتى نهاية ديسمبر 2020، فقد بلغ عدد المسافرين نحو 386 ألفا و658 مسافرا بانخفاض نسبته 71.7%، سافروا على متن 3 آلاف و398 رحلة، بانخفاض في الرحلات نسبته 71.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2019.

وبلغ عدد الرحلات الدولية عبر مطار صلالة حتى نهاية ديسمبر 2020، ألفا و275 رحلة بانخفاض نسبته 74% من الفترة نفسها من عام 2019، وسافر على متنها 134 ألفا و440 راكبا بانخفاض نسبته 74.6% القادمون منهم 59 ألفا و276 راكبا بانخفاض نسبته 76.7%، والمغادرون 75 ألفا و60 راكبا بانخفاض نسبته 72.7% مقارنة بنهاية ديسمبر 2019.

وبلغ عدد الرحلات الداخلية عبر مطار صلالة 2123 رحلة بانخفاض نسبته 69.3%، سافر على متنها 252 ألفا و218 راكبا بنسبة انخفاض قدرها 69.8% القادمون منهم بلغوا 123 ألفا و482 راكبا بانخفاض نسبته 70.4%، والمغادرون 128 ألفا و736 راكبا بانخفاض نسبته 69.3%.

فيما استقبل مطار صحار حتى نهاية ديسمبر 2020 حوالي 68 ألفا و714 مسافرا، سافروا على متن 534 رحلة دولية (القادمون 33 ألفا و962 مسافرا، والمغادرون 34 ألفا و752 مسافرا)، أما مطار الدقم فقد استقبل 328 رحلة على متنها 24 ألفا و805 مسافرين بانخفاض في عدد المسافرين بلغت نسبته 57.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2019، القادمون منهم 12 ألفا و754 مسافرا والمغادرون 12 ألفا و51 مسافرا.