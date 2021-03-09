مندوبي شركات سياحة بلغارية يتفقدون الغردقة لبحث أعداد السياح

أجرى وفد من أكبر الشركات السياحة البلغارية جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لعدد من فنادق الغردقة؛ للوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة داخل الفنادق؛ لبحث أعداد السائحين البلغاريين القادمين إلى المدن السياحية المصرية، حيث تشمل الجولة زيارة الأقصر وأسوان.

وقال حسني شوقي، مسؤل أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن الوفد البلغاري يضم 20 فردًا من ممثلي أكبر الشركات السياحية البلغارية، وبدأت الجولة بتفقد عدد من الفنادق بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة وتم عمل معايشة داخلها، ومعاينة الغرف ومراقبة الإجراءات الوقائية المتبعة في المطاعم وعلى حمامات السباحة وداخل الغرف، ومدى تطبيق المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي بين النزلاء، لافتا إلى أن الجولة تشمل زيارة عدد من فنادق الغردقة بمنطقة سهل حشيش ومكادي بيتش جنوب مدينة الغردقة.

وأوضح محمد السباعي، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية، أن زيارة الوفد من المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وتشمل رحلة سياحية لمدينتي الأقصر وأسوان؛ للوقوف على أكبر عدد من الفنادق بالمدن السياحية؛ وذلك لبحث زيادة أعداد السائحين الأجانب القادمين من بلغاريا إلى المدن السياحية المصرية؛ مضيفًا أن الوفد البلغاري تابع لواحدة من أكبر الشركات المصدرة للسائحين في سوق السياحة البلغارية، ومن المتوقع زيادة أعداد رحلات الطيران السياحية القادمة من بلغاريا خلال شهر أبريل المقبل.