إنتاج لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لكورونا في إيطاليا

قالت غرفة التجارة الإيطالية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لكوفيد- 19 سيتم إنتاجه في إيطاليا اعتبارا من الصيف المقبل.

وستنتج اللقاح شركة تابعة لشركة الأدوية السويسرية "أدين فارما آند بيوتيك" في إقليم لومباردي.

وبحسب بيان، يمكن إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين جرعة بنهاية العام.

وقالت غرفة التجارة في بيانها إن هذه هي أول صفقة بين شريك أوروبي وصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يدعم سبوتنيك في.

وبحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية ، قال رئيس الغرفة التجارية فينتشنزو تراني، إن إنتاج اللقاح لا يعني أنه سيتم توزيعه على الفور أيضا، وما زالت إيطاليا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وقال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا في عطلة نهاية الأسبوع إنه "منفتح على لقاح سبوتنيك الروسي" إذا تمت الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي.

وتبحث وكالة الأدوية الأوروبية حاليا لقاح سبوتنيك في للموافقة على استخدامه في التكتل.