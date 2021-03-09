الكرملين: نشعر بقلق إزاء تقارير إعلامية عن هجوم إلكتروني أمريكي محتمل ضد البلاد

أعرب الكرملين عن قلقه البالغ إزاء نشر وسائل إعلام معلومات حول هجوم إلكتروني محتمل من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يسمى بجرائم إلكترونية دولية.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- "بشأن ما نشرته جريدة (نيويورك تايمز) عن مصادرها بشأن اعتزام واشنطن القيام بهجمات إلكترونية ضد روسيا خلال 3 أسابيع، فهذه معلومات مثيرة للقلق، ويكفي أن صحفية أمريكية موثوقة تفترض إمكانية حدوث مثل هذه الهجمات الإلكترونية".

وأضاف: "هذا ليس إلا جريمة إلكترونية دولية، وهذا هو سبب قلقنا البالغ"، معربًا عن استغراب بلاده من مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بارتفاع النشاط الروسي في الفضاء.

وأشار إلى أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، قائلًا: "إن روسيا دولة مسالمة وترغب باستمرار التعاون بين البلدين في المجال الفضائي".

وكان بيسكوف قد صرح أمس بأن وجود روسيا في حد ذاته يثير قلق بعض الجنرالات الأمريكيين. وأضاف: "نحن نقدر التعاون الروسي الأمريكي في الفضاء، ونأمل أن يستمر وألا يقع ضحية لمختلف مظاهر الروسوفوبيا (كراهية روسيا)".