قالت أوجيني أسامة، الشاهدة على قضية التحرش بطفلة المعادي، إنه دار حوار بينها وبين المتحرش بالطفلة، موضحة أنها واجهته بما فعله إلا أنه أنكر، ما جعلها تشير له على الكاميرا ليظهر وجهه فيها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن المتحرش فر هاربًا بمجرد أن رأي الكاميرا، ذاكرة أنها رأت الوقعة خلال شاشة المراقبة بمعمل التحاليل الذي تعمل به.

وذكرت أن زميلتها في العمل لم تشاهد معها الواقعة لأنها كانت في غرفة مجاورة لها، مضيفة أن كل ما كانت تفكر به في هذه اللحظة هو مشاعر الخوف والرهبة التي كانت تشعر بها الطفلة، ما جعلها لا تتردد في فضح المتحرش.

وأوضحت أن نشرها للفيديو الذي يكشف الواقعة، أمر لم تفكر فيه بعقلها وإنما تحركت بمشاعرها كأم خاصة أن لديها طفلة كان من الممكن أن تكون في نفس الموقف، مشيرة إلى أنها تعرف الطفلة المتحرش بها ورأتها أكثر من مرة.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع هذه الضجة حول نشرها للفيديو، خاصة وأن عدد المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي قليل، لافتة إلى أنها كانت تريد فقط أن يجدوا هذا الرجل ليتم عقابه على ما فعله.

ولفتت إلى المجهود الكبير المبذول من قبل قسم شرطة المعادي، الذي تواصل معها على مدار اليوم لمعرفة تفاصيل الواقعة، معلقة على ما يقوله البعض حول عدم فضح الرجل خاصة لأن لديه أبناء أن «أنا مقتنعة إن ربنا ستره مرة واتنين وتلاته بس هو شايف أنو مش هيقف غير بالطريقة دي».

ونفت انتقاد صاحب معمل التحاليل لها بعد نشرها الفيديو، متابعة: «أول واحد قالي إعملي اللي أنتِ عوزاه وأنا بشير الفيديو، مقاليش حاجة قالي اللي أنتِ شيفاه مناسب إعمليه وضميرك هيستريح لو عملتيه وربنا كتبله أنه يتشاف كدا ويتفضح كدا وملكيش دعوة بأي كلام يتقلك بعد كدا».

وأكدت دعم أسرتها والمحيطين لها وفخرهم بما فعلته، على الرغم من قلقهم عليها، معقبة: «كلهم خايفين عليا بس قالولي برافوا عليكي إحنا مبسوطين بيكي، نجدتي البنت، وأنا عملت الصح فمش خايفة».

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.