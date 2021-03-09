 ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي ويشهدان توقيع 3 اتفاقيات - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مارس 2021 6:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي ويشهدان توقيع 3 اتفاقيات

ولي العهد السعودي - ارشيفية
ولي العهد السعودي - ارشيفية
الرياض - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 6:46 م
عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في الرياض مع رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين ناقشا خلاله تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان، ومحيي الدين ياسين "استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة".

وعقب الاجتماع شهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الماليزي، التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك