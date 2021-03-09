ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي ويشهدان توقيع 3 اتفاقيات

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في الرياض مع رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين ناقشا خلاله تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان، ومحيي الدين ياسين "استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة".



وعقب الاجتماع شهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الماليزي، التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.



وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.