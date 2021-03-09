الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابي بولاية الجزيرة في نينوي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أنشط الإرهابيين العاملين ضمن ما يسمى بولاية الجزيرة.



وأوضحت المديرية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أنه تأكيدًا لاستمرارها بمطاردة ما تبقى من فلول (داعش) الإرهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت قوات شعبة الاستخبارات في الفرقة (15) وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة (73) من القبض على أنشط الإرهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ(ولاية الجزيرة) والمكنى بـ(القصاب) في قضاء تلعفر غربي نينوى.



وأشارت إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) ارهاب.