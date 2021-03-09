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محمد صلاح: الزمالك اعتاد على جلب الهاربين!

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 11:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 11:17 م

انتقد محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، ما يقدمه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للفريق، وكذا فكرة ترشح الفرنسي باتريس كارتيرون للعودة إلى قيادة الأبيض.

وكان اسم كارتيرون قد تردد داخل أروقة القلعة البيضاء للعودة للزمالك، رغم رحيله المفاجئ في أكتوبر الماضي عن النادي وتوليه تدريب التعاون السعودي.

وفي تصريحات تلفزيونية قال صلاح منتقدا فكرة التعاقد مع كارتيرون خلفا لباتشيكو: "كارتيرون أيضا هرب!.. هل أصبح النادي يتعاقد مع المدربين الهاربين فقط!".

وأضاف: "طالبت برحيله بعدما خسر بطولة أفريقيا وكأس مصر".

وتابع: "كل مدرب له أخطاء وأنا واثق أن الزمالك قادر على الفوز في المباريات الثلاثة المقبلة، وعملت مع باتشيكو من قبل وله عيوب ومميزات، ولكن لم يكن من المفترض أن يعود بسبب طريقة رحيله".


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