اتهام زعيم المعارضة السنغالية بالاغتصاب مع تواصل الاحتجاجات

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اتهمت محكمة في السنغال زعيم المعارضة في البلاد عثمان سونكو اليوم الاثنين بالاغتصاب بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة ضد ما وصفه أنصاره بتهم "ذات دوافع سياسية".

وقال بامبا سيسي محامي زعيم المعارضة إنه تم الإفراج عن سونكو، المتهم باغتصاب امرأة / 20 عاما/ في صالون تجميل، بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة في العاصمة داكار.

وأضاف سيسي: "لن يغادر /سونكو/ البلاد دون موافقة القاضي ولن يتحدث علنا عن تهم الاغتصاب".

واحتج الآلاف من أنصار سونكو على الاتهامات في وسط داكار اليوم الاثنين، واشتبك كثير منهم بعنف مع قوات الأمن، وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل أحد المتظاهرين الشباب صباح الاثنين.

وبدأت الاحتجاجات باعتقال سونكو الأسبوع الماضي وشهدت مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وأفاد الصليب الأحمر السنغالي بإصابة 235 متظاهرا بجروح.

وقال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنه يراقب العنف "بقلق".

ويرى سونكو، الذي يتمتع بشعبية بين الشباب السنغالي، أن التهم ملفقة لمنعه من خوض انتخابات عام 2024.