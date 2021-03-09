 تشيلي: تشديد القيود في 43 بلدية وإغلاق تام في 23 مقاطعة أخرى بسبب كورونا - بوابة الشروق
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تشيلي: تشديد القيود في 43 بلدية وإغلاق تام في 23 مقاطعة أخرى بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 3:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 3:37 ص

 أعلنت وزارة الصحة في تشيلي اليوم الاثنين، تشديد القيود في 43 بلدية في منطقة العاصمة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إنه تم إعادة فرض الحجر الصحي بشكل كامل في 23 مقاطعة، من بينها مدينة فالبارايسو الساحلية

وستوضع في منطقة العاصمة سانتياجو، 7 بلديات أخرى تحت الحجر الصحي الكامل في عطلات نهاية الأسبوع فقط.

كما سيتم وضع 13 بلدية في أجزاء أخرى من البلاد أيضا تحت الحجر الصحي في عطلة نهاية الأسبوع.

وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتبارا ن 11 مارس الجاري حسبما أفادت وزارة الصحة.

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