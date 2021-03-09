محافظ أسوان يتابع وصول طفل العجانة لمطار المحافظة

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، على متابعة حالة الطفل محمد مصطفى 15 سنة الشهير بطفل العجانة، والذى تعرض لحادث إلقاءه بعجانة أحد المخابز البلدية الذى يعمل به في أغسطس الماضي.

وقال المحافظ، إن طفل العجانة وصل إلى مطار أسوان اليوم الثلاثاء، وتم توفير سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى الجامعي؛ للاطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل، حيث إنها مستقرة، وسيتلقى العلاج الطبيعي مجاناً بناءً على توجيهات محافظ أسوان.

وسيتم استكمال برنامجه العلاجي خلال الفترة القادمة من خلال الأطباء والاستشاريين المتخصصين بإشراف من الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى.