إعلان التأهب الأمني ​​في عدد من المدن الباكستانية بعد شن طالبان سلسلة من الهجمات

ذكر مسؤولون باكستانيون، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم إعلان حالة التأهب الأمني ​​في العديد من المدن الباكستانية، بعد وقوع سلسلة من الهجمات الدموية التي شنتها حركة طالبان لاستهداف الشرطة.



وقال مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية ووكالات الاستخبارات، تلقت أوامر بالبقاء في حالة تأهب تحسبا لوقوع المزيد من الهجمات.



وقُتل ما لا يقل عن اثنين من أفراد الشرطة في هجمات بالأسلحة النارية وقعت الأسبوع الماضي في العاصمة إسلام آباد وفي مدينة أخرى قريبة يوجد بها قاعدة عسكرية.



وتسببت الهجمات الأخيرة في إثارة مخاوف من احتمال قيام المسلحين الإسلاميين بإعادة تنظيم صفوفهم، بعد مرور أعوام على تصدي الجيش لهم.