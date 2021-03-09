 فتح الطريق الدولي بعد توقفه جراء حريق خط غاز بإدكو في البحيرة - بوابة الشروق
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فتح الطريق الدولي بعد توقفه جراء حريق خط غاز بإدكو في البحيرة

خميس البرعي:
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 8:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 8:12 م

قال المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز إدكو، إن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق خط الغاز الذي وقع اليوم، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأشار إلى إعادة فتح الطريق الدولي مرة أخرى، بعد توقفه جراء حريق خط الغاز، وذلك بعد إزالة آثار الحريق تماما، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر جراء نشوب الحريق.

وكانت قوات الحماية المدينة بالبحيرة، بإشراف العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، تمكنت من السيطرة على حريق هائل بخط غاز لإحدى شركات البترول بمدينة إدكو شمال محافظة البحيرة، بالقرب من كوبري المعدية على الطريق الدولي الساحلي.

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