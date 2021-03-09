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تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين لشهرين إضافيين

تركيا
تركيا
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 5:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 5:14 م

أصدرت الرئاسة التركية مرسوما بتمديد حظر تسريح الموظفين لشهرين آخرين، يبدآن في 17 مارس، وذلك بهدف حماية أوضاع العمال وسط جائحة كورونا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات زهرة زمروت سلجوق إن الحكومة تواصل إجراءاتها لحماية الموظفين.

وأضافت أنه وفقا لقرار الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن الحكومة ستمد المساعدات النقدية وكذلك القيود على تسريح الموظفين لمدة شهرين آخرين.

وتفرض تركيا حظرا على تسريح العمال للمساعدة في التخفيف من تداعيات الجائحة على سوق العمل.

ووفقا لآخر البيانات المتوفرة، فقد بلغ معدل البطالة في تركيا 12.9% في نوفمبر بانخفاض بنسبة 0.4% على أساس سنوي.

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