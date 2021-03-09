جائحة كورونا تركت واحدا من كل 8 خريجين جدد في بريطانيا بدون عمل

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن واحدا من بين كل 8 خريجين جدد في بريطانيا كان يبحث عن عمل خلال الربع الثالث من العام الماضي في ظل محدودية الوظائف المتاحة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الإحصاء اليوم الاثنين أن معدل البطالة بين الخريجين الجدد زاد إلى الضعف تقريبا خلال عام ليصل إلى 12% خلال الربع الثالث من العام الماضي، في حين كان معدل البطالة في البلاد بشكل عام 1ر5% فقط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الأرقام تبرز معاناة هؤلاء الذين يحاولون بدء حياتهم المهنية، في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد البريطاني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي حين كانت المهن البسيطة هي الأشد تضررا من الجائحة، فإن العديد من الشركات تقوم حاليا بتوظيف أعداد أقل من الخريجين. ولم يستفد الوافدون الجدد إلى سوق العمل من برامج الدعم الحكومي للأجور التي استهدفت مساعدة ملايين الأشخاص الذين كانوا يعملون وقت تفشي الجائحة.