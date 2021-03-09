أصيب ٤ أشخاص، إثر مشاجرة بينهم، بسبب خلافات الجيرة في بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.



تلقى رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بوصول مستشفى بني عبيد المركزي، (أشرف على - ٢٤ سنة)، مصابا بجرح قطعى بالوجه وأخر قطعى بالصدر، وشقيقه (محمد - ٢٨ سنة)، مصابا بجرح قطعى بالوجه وأخر تهتكى بالزراع الأيمن واشتباه قطع بأوتار اليد اليمنى وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى "طرف أول"، و(أحمد عبد الرحمن - ٣٨ سنة)، مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس وأخر قطعى بإصبع اليد اليسرى، وشقيقته (ياسمين - ٣٤ سنة) ربة منزل، مصابة بجرح قطعى بإصبع اليد اليمنى "طرف ثان"، وجميعهم مقيمون بندر بنى عبيد.



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص وبسؤالهم قرروا حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهما على الأخر بالضرب بالأيدى وآلة حادة "سكين " بحوزة كل منهما وإحداث ما بهم من إصابات، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.



تحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.