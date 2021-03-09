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بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم تلقيح الأشخاص بها في المكسيك حتى الآن 79ر2 مليون جرعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ48 ألفا و287 جرعة يوميا.

وبالنظر إلى هذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر أكثر من عشر سنوات لتطعيم مانسبته 75 بالمئة من السكان بجرعتين من اللقاح.

وبدأت حملة التطعيمات قبل نحو 11 أسبوعا في البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 13ر2 مليون إصابة إلى جانب 190 ألفا و923 حالة وفاة.

ومضى حاليا عام وأسبوع واحد على تسجيل أول إصابة في المكسيك.