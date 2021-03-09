 التموين: ضخ ما يقرب من 8500 طن سكر و4000 زيت لمخازن الجملة يوميا - بوابة الشروق
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التموين: ضخ ما يقرب من 8500 طن سكر و4000 زيت لمخازن الجملة يوميا

إسلام جابر
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 6:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 6:47 م

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من رئيسي شركتي الجملة يفيد بأنه يتم ضخ 8.366 طن سكر يوميًا لمنافذ صرف السلع التموينية، وأكثر من 3.900 طن زيت.

وذكر التقرير، أنه يتم ضخ ما يقارب من 1500 طن أرز، وأكثر من 470 طن مكرونة يوميًا لمنافذ التوزيع، التي يصل عددها إلى حوالي 40 ألف منفذ يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين، تتنوع ما بين بدالي التموين و6 آلاف منفذ جمعيتي، وأكثر من 1300 مجمع استهلاكي.

وأشار التقرير الوارد من شركتي الجملة "العامة والمصرية" إلى وصول نسبة صرف السلع للمنافذ التموينية، إلى 45% في أول 8 أيام من شهر مارس الجاري.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء شركات الجملة بمتابعة الرصيد بكل مخازن الشركات يومياً، والتأكد من جودة السلع الموجودة والتي يتم صرفها للمواطنين علي بطاقة الدعم.

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