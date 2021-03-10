وقوع أعمال شغب جراء مظاهرة مناوئة لعنف الشرطة في اليونان

استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ضد مخربين في العاصمة أثينا من أجل منع هجوم على مخفر للشرطة.

وذكر مراسلون ميدانيون أن المهاجمين الملثمين ألقوا عشرات الزجاجات الحارقة على أفراد الشرطة في ضاحية نيا سيمريني الواقعة على أطراف أثينا، وأضاف المراسلون أن هذه الزجاجات تسببت في وقوع أضرار عينية لعشرات السيارات الرابضة.

ووقعت إصابة لشرطي واحد على الأقل.

وحسب المراسلين فقد وقعت معارك شوارع بمعنى الكلمة في قلب المنطقة بين قوات الانتشار السريع للشرطة والمخربين.

كان أفراد من الشرطة ضربوا رجلا في قلب المدينة قبل يومين مستخدمين هراوات وركلوه بالأقدام ما جعل الرجل يصرخ معربا عن تألمه وصور مارة المشهد وأمرت الحكومة والادعاء العام بالتحقيق في الواقعة.

وأدانت الحكومة تصرف الشرطة، وكان أفراد الشرطة يراقبون الالتزام بحظر الحركة لاحتواء جائحة كورونا، وخلال ذلك وقع شجار مع سكان.

وتسببت الواقعة في موجة من الانتقادات للشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دعت أحزاب يسارية ومنظمات أخرى إلى تنظيم مظاهرة ضد عنف الشرطة اليوم، وقدر مراسلون عدد المشاركين فيها بنحو 4000 شخص.

وسارت المظاهرة في البداية بشكل سلمي وذلك قبل أن يخرج منها مخربون حولوا ضاحية العاصمة اليونانية إلى حالة فوضى حسب ما ذكر المراسلون.