مبعوث شؤون المناخ الأمريكي في زيارة افتتاحية لعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل



من المتوقع أن يصل إلى بروكسل، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري لإجراء مباحثات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.



ومن شأن الزيارة أن تساعد في استعادة العلاقات بين البلدين والتي توترت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



ومن المقرر أن يلتقي كيري نظيره في المفوضية الأوروبية، نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانز، ورئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، وفقًا لمواد صحفية نشرتها المفوضية، التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.



ويمثل هذا الاجتماع أول محادثات مباشرة بين ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ تغير الإدارة في أمريكا.



وأفادت المفوضية بأن المناقشات بين الجانبين سوف تركز على "التحرك المناخي عبر المحيط الأطلسي"، والتحضير لقمة الأمم المتحدة السادسة والعشرين للمناخ "COP26"، المقررة في مدينة جلاسكو باسكتلندا في وقت لاحق العام الجاري.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن كيري سيزور أيضا باريس ولندن في إطار جولته الأوروبية.



وفي الشهر الماضي، بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، عادت الولايات المتحدة رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وهي خطوة رحب بها القادة الأوروبيون بحرارة.



وكان ترامب انسحب من الاتفاقية في عام 2017، بحجة أنها قيدت ما يمكن أن تفعله الشركات الأمريكية.



وألزمت الاتفاقية الدولية أكثر من 195 دولة بالحفاظ على الغلاف الجوي للأرض من الاحترار بأكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بل وتقليل حد الاحترار العالمي عند 5. 1 درجة.