القبض على المتحرش بطفلة في المعادي بعد فحص مقطع ضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهم بالتحرش، الذي ظهر في مقطع فيديو نشرته مواطنة على موقع "فيسبوك" أظهر تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي.

وكشف تحريات المباحث ان المتهم يدعي (م . ج) وتم تحديد مكانه وهويته والقاء القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.

إلا أن مراقبة المدخل بالكاميرا أدت إلى تنبه شابة للواقعة، فخرجت من شقتها وضبطت المتهم ونهرته، وابتعدت عنه الطفلة.

وفي البداية أنكر المتهم وحاول الدفاع عن نفسه، لكن عندما اكتشف وجود كاميرا، فر هاربا.