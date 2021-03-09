يستعد ميناء الطور البحري بمدينة طور سيناء؛ لاستقبال أولى شحنات العجول السودانية والمقرر وصولها غدًا الأربعاء.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، استقبال الميناء غدًا 1500 رأس عجل حي من إجمالي 3 آلاف رأس كدفعة أولى؛ لتغطية احتياجات المحافظة والمحافظات الأخرى من اللحوم.

وأوضح المحافظ، أنه يجري توريد كافة شحنات العجول السودانية لمصر عبر ميناء الطور، ووضعها في مزرعة الطور للعجول تحت اشراف ورعاية مديرية الطب البيطري، حتى الانتهاء من ذبحها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، أنه سيجري وضع الدفعة الأولى من العجول السودانية تحت الحجر الطبي بمزرعة مصر الخير بالمنطقة الصناعية بمدينة الطور، لتقديم الرعاية الطبية، والإشراف الكامل على غذائها والتأكد من سلامتها قبل ذبحها.

وأكدت مدير مديرية الطب البيطري، أن ذبح العجول سيجري داخل المجزر الآلي بمدينة الطور على مراحل، و كل مرحلة تتضمن 20 % من إجمالي أعداد العجول، ثم يجري نقل اللحوم عبر سيارات مجهزة بثلاجات على منافذ البيع التابعة لمصر الخير بكافة المحافظات المصرية، مع الاحتفاظ بنسبة المحافظة لبيعها داخل المنافذ بأسعار مخفضة.