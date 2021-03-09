يوفيتش: أعد جماهير الإسماعيلي بتحسين النتائج وسنقاتل للفوز على الأهلي

قال البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن الفريق يستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي المقبلة والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ستاد برج العرب.

وأضاف يوفيتش في حديثه عقب مران الفريق اليوم: "اللاعبين يؤدون في التدريبات بكل قوة، الجميع في حالة تركيز و لدي ثقة في اللاعبين بأننا سنؤدي أداء ممتاز أمام الأهلي".

وتابع: "الفريق يملك لاعبين جيدين و لديهم قدرات فنية عالية، النتائج ستتحسن الفترة القادمة خاصةً أننا نقدم أداء جيد في أغلب المباريات لكن نواجه مشكلة في إنهاء الهجمات، نعمل علي ايجاد حل لهذه المشكلة في التدريبات بشكل يومي".

واستكمل البوسني حديثه: “تعادل الأهلي المباراة الماضية أمام فيتا كلوب الكونغولي يسبب ضغوط عليهم، سنحاول استغلال ذلك و العودة إلى طريق الانتصارات بداية من مواجهة الاربعاء”.

وأتم: “أعلم أن الإسماعيلي فريق عريق و لديه جماهير كبيرة يشعرون بالحزن بسبب النتائج، لكن أعدهم أنها ستتحسن الفترة القادمة و نحاول اسعادهم بالفوز علي الأهلي”.