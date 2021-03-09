ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان مسار الحوار السياسي الليبي



بحث وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومبعوث وزيرة الخارجية الإسبانية لشؤون حوار الثقافات رامون بليكوا، والسفير الإسباني في ليبيا خافيير جارثيا لاراتشي، مستجدات مسار الحوار السياسي الليبي.



وأوضحت وزارة الخارجية الليبية، في بيان أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء استعرض الدور الذى يلعبه الإتحاد الأوروبى فى إرساء دعائم السلم والإستقرار فى ليبيا ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط، والخطوط العريضة لتصور لمشروع أوروبي للمصالحة على المستوي المحلي والوطني ويمكن أن يكون أساس في المستقبل لخارطة طريق بمساعدة الامم المتحدة وجهات دولية أخرى ترتكز على الربط بين التنمية والأمن ومنع نشوب النزاعات لتعزيز نظام ديمقراطي وشامل.



وأعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن استمرار الدعم الأوروبي لليبيا واستعداد الإتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبى في تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع البدء فيها فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.