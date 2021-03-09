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مقتل امرأة في انفجار جسر الأئمة بالعراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 9:31 ص

أكدت خلية الإعلام الأمني العراق، اليوم الثلاثاء، أن حادث انفجار الرمانة اليدوية قرب جسر الأئمة في بغداد، أدى لمقتل امرأة.

وقالت الخلية، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، إن الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة لتداخل جراحي بسبب هذا الحادث.

وأضاف البيان أن بقية المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، حيث كانت أغلب إصاباتهم بسيطة ومتوسطة.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، إصابة 8 مدنيين جراء انفجار قنبلة يدوية في مكب للنفايات قرب جسر الأئمة في الأعظمية بالعاصمة بغداد.


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