رئيس الحكومة الليبية يصل مقر البرلمان لحضور جلسة منح الثقة لحكومته



وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مند قليل لمقر جلسة البرلمان الليبي، في مدينة سرت؛ تمهيدا لمنح ثقة البرلمان لحكومته.



وعقد البرلمان يوم أمس الاثنين، جلسة بحضور 132 نائبا، استعرضوا خلالها ملاحظاتهم على التشكيلة الحكومية، وتقرر في نهاية الجلسة تعليقها إلى اليوم الثلاثاء، واستدعاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.



ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال افتتاح جلسة البرلمان، إلى تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل؛ وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021، مضيفا أن الشعب الليبي يتطلّع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة.