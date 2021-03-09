 السيسي عن تفويض مكافحة الإرهاب في 2013: الناس لم تقدر إنه ثمنه كبير على الشعب - بوابة الشروق
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السيسي عن تفويض مكافحة الإرهاب في 2013: الناس لم تقدر إنه ثمنه كبير على الشعب

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 11:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 11:08 ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطنين لم يقدروا الإجراء المتخذ عام 2013، متابعًا: «فوضونا في مكافحة الإرهاب والناس مكنتش مقدرة إن الإجراء اللي اتعمل في 2013 هيكون تمنه كبير على شعب مصر».

وأعرب السيسي، خلال كلمة له ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للجيش والشرطة وكل إنسان يضحي من أجل شعب مصر.

وأضاف: «أتصور العنوان والرسالة كإنسان مصري يتلقاها من سيرة الشهيد والمصاب إنه دم وروح قدم عشان الدولة تبقى دولة، ومحدش أبدا يتصور إنه ممكن يبقى فيه سبب لضياع الدولة».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.


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