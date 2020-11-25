موسكو: اتفاق مع شركة إيطالية لإنتاج اللقاح الروسي

أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الروسية عن توقيع اتفاق بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وشركة "أدين فارما أند بيو تيك" الإيطالية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في إيطاليا.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية فينتشنزو تراني، في بيان له أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية، إن إنتاج اللقاح الروسي سوف يساعد في حل مشكلة ندرة اللقاح.

وأضاف أن الاتفاقية المبرمة بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة والشركة الإيطالية، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، ستمهد الطريق أيضا أمام خلق وظائف جديدة في إيطاليا.

وتنص الاتفاقية على إنشاء أول منشأة لإنتاج اللقاح الروسي في أوروبا، ومن المتوقع أن تنتج المنشأة ما لا يقل عن 10 ملايين جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام ومن المرجح أيضا أن يبدأ الإنتاج في يونيو المقبل.