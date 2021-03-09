قال محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن المرأة المصرية تعتبر ركنًا رئيسيًا من أركان الدولة، إذ توكل لها الكثير من المهام، مؤكدًا أن تمكين المرأة حق في المقام الأول.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن المرأة المصرية تثبت أنها ذات كفاءة في كل مجال تدخله، متابعًا: «المرأة هدفنا دائما وأبدا».

وأكد أن اللجنة تضع المرأة على رأس أولوياتها، باعتبارها شريك أساسي في الحياة مع الرجل، موضحًا أن الدور الرئيسي للجنة يشمل دعم السيدات وتوفيق السبل كافة لتحقيق الأهداف التي تنشدها.

ويحتفل العالم في يوم الثامن من مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة؛ لتذكير المجتمعات المختلفة بأهمية دور المرأة، وضرورة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.