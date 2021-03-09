محافظ أسيوط: انتهاء أعمال الرصف بطريق القوصية- السراقنا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تطوير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بالقطاعات المختلفة، وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

ولفت إلى أهمية الانتهاء من أعمال رصف وتمهيد الشوارع، والطرق بالأحياء والمدن على مستوى المحافظة، طبقاً للخطة الزمنية والمواعيد المحددة مسبقاً، وذلك لتسهيل الحركة والانتقال في هذه الطرق والشوارع سواء داخل المركز و ربط القرى التابعة لها.

وأشار إلى اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق، باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من رصف طريق (القوصية/السراقنا) التابع لمركز القوصية ضمن خطة الرصف للعام المالي 2020/2021.

ولفت إلى المتابعة المستمرة والتواجد الميداني من قيادات المحافظة، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية لأعمال ومراحل الرصف التي تمت ضمن أعمال إعادة الرصف بطريق السراقنا بطول 3.4 كم بطريق مدينة القوصية/ الدير المحرق المعروف باسم طريق السراقنا الأوسط، والذي يخدم قرى الغرب بمركز القوصية، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة.

وأشار إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات، وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التي تساعد في عمليات التنمية التي يجري تنفيذها.