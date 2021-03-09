 بيع نعل لرئيس وزراء بريطانيا السابق تشرشل في المزاد مقابل 44 ألف دولار - بوابة الشروق
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بيع نعل لرئيس وزراء بريطانيا السابق تشرشل في المزاد مقابل 44 ألف دولار

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 9:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 9:51 م

بيع نعل كان يملكه رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل في المزاد مقابل 32 ألف جنيه إسترليني "44 ألف دولار".

وعرض دار مزادات بيلمانس اليوم الثلاثاء قطعتين من مقتنيات تشرشل للبيع في المزاد.

وبالإضافة إلى زوج النعال المخملية الزرقاء التي تعود لخمسينيات القرن الماضي، عرض للبيع أيضا كأس براندي يخص تشرشل مزين بحروف متداخلة يعود لعام 1960 تقريبا.

وكان السعر التقديري للنعلين يتراوح ما بين عشرة آلاف إلى 15 ألف جنيه إسترليني، ولكن سعرهما في نهاية المزاد وصل إلى 32 ألف جنيه، بعد حرب مزايدة بين جامعي تحف من بريطانيا والولايات المتحدة.

وبيع كأس البراندي، وهو كوب له وعاء كبير على شكل زهرة تيوليب مزين بالمينا البيضاء، بمبلغ 15 ألف جنيه إسترليني، بعد ما كان مقدرا بيعه بسعر ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

وتم بيع القطعتين لأول مرة من قبل عائلة تشرشل في دار سوذبي للمزادات في يوليو 1998.

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