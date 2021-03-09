جامعة طنطا تكرم 15 أستاذا حصدوا جائزة «الإشارات المرجعية»

كرم محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، 15 من أعضاء هيئة التدريس، حصدوا جائزة «الإشارات المرجعية» للعام الجامعي 2019 - 2020، وقيمتها 25 ألف جنيه لكل عضو.



وقال الدكتور محمود ذكي، إن التكريم جاء ليؤكد الأهمية القصوى التي توليها مصر للعلم والعلماء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا الدعم المستمر الذي يوليه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي للبحث العلمي بكافة الجامعات المصرية .



وأكد رئيس جامعة طنطا، أهمية البحث العلمي والذى يعد قاطرة التنمية المستدامة، موجهًا بضرورة ربط مخرجات البحوث باحتياجات المجتمع، إلى جانب تحفيز الباحثين على بذل المزيد من الجهد، وتقديم أعلى مستوى من الأداء للارتقاء بتقييم الجامعة بين نظرائها من الجامعات الإقليمية والعالمية.



وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة، أن مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة وافق على منح جائزة الإشارات المرجعية لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان.



وأضاف أن تقدير جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى للعلماء والباحثين، يأتى فى إطار خطتها الاستراتجية للنهوض بالبحث العلمي وتقديم كافة سبل الدعم.



وأعرب المكرمون عن سعادتهم بالتكريم باعتباره شئ إيحابى ودافع قوى لاستكمال مسيرتهم البحثية ، مؤكدين أن العلم هو الضمانة الحقيقية لارتقاء الأمم وتقدمها، ورسالة لكل الباحثين بجامعة طنطا لحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق والتعاون المثمر بما يعود بالنفع العام على الجامعة.



شمل التكريم كلا من محمد ناصر الشيخ، وأسامة العشرى، وشريف عبد الباقى، وعصام الحلبى بكلية الطب، ومحمد العيسوى، ومحمد أبو العزم، والسيد سالم، وأسامة حميدة بكلية العلوم، وإيهاب اللبودى، ومحمد عبد الجيد، وضياء الدين منصور، وعمار الشيخ بكلية الهندسة، وابتسام عيسى، وأحمد عبد الحكيم الشربينى، بكلية الصيدلة، وحاتم عبد الحميد الحدينى، كلية طب الأسنان.